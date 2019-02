WIRTSCHAFT - Termine von Sa, 16.02.19 bis Mo, 18.02.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Samstag, 16. Februar 2019

WIEN - AI Symposium „Middle East at historical crossroads

WI 3rd edition - What about work and worker‘s

KI rights?“ (15.02. - 17.02.)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(KPÖ-Veranstaltungssaal, 4., Gußhausstraße 14/3) - AI 10:30 „Work and Workers in Israel“ mit u.a.

WI Efraim Zilony (Histradut), Reham Abu Elasal

KI (Vorsitzende von Naamat, Nazareth)

15:00 „Work and Workers in the Palestinian

Authority“

(KPÖ-Veranstaltungssaal, 4., Gußhausstraße

14/3)

JAPAN Hiroshima/Tokio * AI Bundeskanzler Kurz in Japan (15.2.-17.2.) mit

WI Wissenschaftsminister Faßmann, Technologieminister

II Hofer

05:45 Treffen mit Gouverneur der Präfektur

Hiroshima

06:30 Besuch des Dokumentationszentrums zum

Atombombenabwurf auf Hiroshima und

Kranzniederlegung

12:00 Konzert der Wiener Philharmoniker anl. 150

Jahre diplomatische Beziehungen Österreich-Japan

(alle Uhrzeiten in MEZ)

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Sonntag, 17. Februar 2019

WIEN - AI Symposium „Middle East at historical crossroads

WI 3rd edition - What about work and worker‘s

KI rights?“ (15.02. - 17.02.)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(KPÖ-Veranstaltungssaal, 4., Gußhausstraße 14/3) - AI 10:30 „Work and Workers in Art“ mit u.a. Rabbi

WI Dov Hayun (Vizebürgermeister Haifa), Tali

KI Ben Dor (Fotograf), Osama Zatar (Künstler),

Avivit Ballas Baranes (Künstler)

13:30 Abschlusssitzung

(KPÖ-Veranstaltungssaal, 4., Gußhausstraße

14/3)

NIEDERÖSTERREICH Schwechat - 10:30 WI Presseempfang und Fototermin Flughafen Wien AG

anl. Start (Erstflug) einer neuen Verbindung von

All Nippon Airways (ANA) zwischen Wien und Tokio-

Haneda mit Senior Vice President Nakamura (ANA),

Vorstand Jäger

(Flughafen Wien, Terminal 3, Informationsschalter

Abflughalle, Ebene 1)

JAPAN Tokio - AI Bundeskanzler Kurz in Japan mit

WI Wissenschaftsminister Faßmann, Technologieminister

II Hofer

(Rückreise)

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Montag, 18. Februar 2019

WIEN * BILD 10:00 II 5. Runde der Kollektivvertrags-Verhandlungen

CI Sozialwirtschaft

WI 10:00 Uhr Vorbesprechungen Verhandlungsteams

11:00 Uhr Verhandlung

(Jufa Wien City, 11., Mautner-Markhof-Gasse 50)

BURGENLAND Eisenstadt - 08:30 WI PK „Individuelle Lösungen für eine

II familienfreundlichere Arbeitswelt“ mit LR

Eisenkopf, GF Vollmann (abz*austria), Friedrich

(Projektleiterin abz*austria)

(Büro LR Eisenkopf, Landhaus Alt, Zimmer Nr. 120,

Europaplatz 1)

KÄRNTEN Klagenfurt - 10:30 WI PG „Die Kraft von rund 200.000 – 5-Jahres-Bilanz

CI der AK Kärnten“ mit u. a. AK-Präsident Goach, AK-

II Direktor Haider

(Arbeiterkammer Kärnten, Bifo Saal 6, Bahnhofplatz

3)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 10:00 WI PK Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ)

CI „Jahresbilanz im Arbeitsrecht“ mit AKNÖ-Präs.

Wieser, Rauscher-Kalod (Abteilungsleiterin

Arbeits- und Sozialrecht)

(ArbeitnehmerInnen-Zentrum , AK-Platz 1)

OBERÖSTERREICH Linz - 10:30 WI PK Land Oberösterreich „Berufsbildung in OÖ“ mit

II LHStv. Haberlander (ÖVP), Rektor Gimpel, WK-

XI Vizepräs. Sery-Froschauer

(Pädagogische Hochschule OÖ, Linz AG Campus, Forum

Stadtpark, 6. Stock, Huemerstraße 3-5) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel * AA Britischer Brexit-Minister Barclay bei EU-

WA Chefverhandler Barnier - 10:00 WA EU-Rat Wettbewerbsfähigkeit (18.-19.2.)

AA (Binnenmarkt und Industrie) ---------------------------------------------------------------------

