Einladung für Tajani zum Gedenken an slowenische Opfer des Faschismus

Ljubljana (APA) - Die slowenische EU-Kommissarin Violeta Bulc hat den EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani in einem Brief zum gemeinsamen Besuch des einstigen Vernichtungslagers Risiera di San Sabba in Triest und des nahegelegenen Dorfes Basovizza eingeladen, um damit slowenische Opfer des faschistischen und nazistischen Regimes zu ehren, meldete die Nachrichtenagentur STA am Freitag.

Als möglichen Termin für den Besuch schlug sie den 25. April vor, den Jahrestag der Befreiung Italiens. Die Verkehrskommissarin aus Slowenien hat eine ähnliche Einladung an Tajani bereits Anfang der Woche, als der Protest gegen seine revisionistische Aussagen laut wurde, via Twitter ausgedrückt. Die beiden hatten sich damals in eine Diskussion über Twitter verwickelt.

Bulc kritsierte die „Verdrehung von historischen Fakten“ als inakzeptabel, Tajani erwiderte „Geschichte ist Gesichte“. Daraufhin erfolgte ihre Einladung zu gemeinsamen Besuch des früheren KZ in Triest und des Denkmals für slowenische Opfer vom Faschismus in Basovizza. „Ich bin bereit“, antwortete Tajani.

Der EU-Parlamentspräsident, der wegen seiner kontroversen Aussagen bei einer Gedenkfeier für italienische Opfer des Zweiten Weltkrieges in Basovizza in Kritik wegen Geschichtsrevisionismus und territorialen Ansprüchen geriet, hat sich inzwischen bei den Slowenen und Kroaten für die Kränkung entschuldigt.