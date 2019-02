Obersteirer beim Schaben von Schlacke im Gesicht schwer verletzt

Graz (APA) - Bei Arbeiten an einer Schlackenrinne ist ein junger Obersteirer am Freitag in einem Industriebetrieb im Bezirk Liezen schwer verletzt worden. Als er die Schlacke herauskratzen wollte, löste sich plötzlich ein größerer Teil. Der Arbeiter wurde vom zurückschnellenden Schaber im Gesicht getroffen und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde er ins UKH Kalwang gebracht.