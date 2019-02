Italienische Fünf-Sterne-Bewegung stellt Bündnis für EU-Wahl vor

Rom/Brüssel (APA) - Die in Italien regierende populistische Fünf-Sterne-Bewegung konkretisiert ihre Pläne für ein Bündnis mit Parteien in anderen EU-Staaten, um nach den Wahlen des Europäischen Parlaments im Mai eine gemeinsame neue Fraktion zu bilden. Die Bewegung hege keine Pläne einer Wahlallianz mit den französischen Gelbwesten, erklärte Fünf-Sterne-Chef und Vizepremier Luigi Di Maio am Freitag.

Die italienische Regierungskraft gehe mit der rechtspopulistischen polnischen Oppositionspartei Kukiz‘15, der populistischen, oppositionellen „Zivi zid“ (Lebende Mauer) aus Kroatien, sowie mit der finnischen Bewegung Liike Nyt und der griechischen Gruppierung Akkel ins Rennen, erklärte der Fünf-Sterne-Chef, der in Rom die Anführer der vier europäischen Gruppierungen traf.

„Um eine Fraktion im EU-Parlament zu gründen, sind sieben Parteien aus sieben verschiedenen Ländern notwendig. Uns fehlen noch zwei Parteien aus zwei verschiedenen Ländern. Wir wollen zum Zünglein an der Waage der neuen EU werden“, sagte der 32-jährige Di Maio.

Der Fraktion sollen keine Anführer der französischen Anti-Regierungs-Protestbewegung der „Gelbwesten“ beitreten, die Di Maio vor zwei Wochen in Paris getroffen hatte, was den heftigen Protest der Regierung in Paris ausgelöst hatte. „Wir führen keinen Dialog mit Personen, die von ?Bürgerkrieg ? und bewaffneten Kampf sprechen“, argumentierte Di Maio.

Die Fünf-Sterne-Bewegung, die seit Juni in Italien als stärkste Parlamentspartei die Regierung anführt, gehört bisher gemeinsam mit der britischen Anti-Europa-Partei UKIP der Fraktion Europa der Freiheit und der Direkten Demokratie (EFDD) im Europaparlament an. Diese Fraktion hat aber wegen des EU-Austritts Großbritanniens und dem Wegfall von UKIP geringe Zukunftsaussichten. Ein deshalb geplanter Wechsel der Fünf Sterne zur liberalen ALDE-Fraktion scheiterte im Jänner 2017 am Widerstand in der liberalen Fraktion, der aus Österreich die NEOS angehören.