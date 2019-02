AUSSENPOLITIK - Termine von Sa, 16.02.19 bis Mo, 18.02.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Samstag, 16. Februar 2019

WIEN - AI Internationale Konferenz Paneuropabewegung

Österreich „Die Zukunft Europas: Die europäische

Identität und die politische Landschaft der EU“

(15.02. - 17.02.) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Haus der Industrie, 3., Schwarzenbergplatz 4) - AI 09:00 mit u.a. Anders Oljelund (Nordic Africa

Institute Uppsala, Schweden), MEP Mandl

(ÖVP)

(Haus der Industrie, 3., Schwarzenbergplatz

4)

- AI Symposium „Middle East at historical crossroads

WI 3rd edition - What about work and worker‘s

KI rights?“ (15.02. - 17.02.)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(KPÖ-Veranstaltungssaal, 4., Gußhausstraße 14/3) - AI 10:30 „Work and Workers in Israel“ mit u.a.

WI Efraim Zilony (Histradut), Reham Abu Elasal

KI (Vorsitzende von Naamat, Nazareth)

15:00 „Work and Workers in the Palestinian

Authority“

(KPÖ-Veranstaltungssaal, 4., Gußhausstraße

14/3)

- 12:00 II Radioreihe „Im Journal zu Gast“ mit Grünen-

AI Bundessprecher und EU-Wahl-Spitzenkandidat Werner

Kogler

(Ö1) --------------------------------------------------------------------- EU

GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Entwicklung beim Brexit ITALIEN/EUROPÄISCHE UNION/LIBYEN/MALTA Rom/Brüssel/Tripolis * AA Entwicklung in europäischer Flüchtlingspolitik

DEUTSCHLAND Berlin * AA Kundgebung der Sammlungsbewegungen „Aufstehen“ -

Aktionstag „Bunte Westen“ in mindestens 14

deutschen Städten

München * AA Münchner Sicherheitskonferenz (15.-17.2.) mit u.a.

deutscher Bundeskanzlerin Merkel, US-Vizepräsident

Pence, oberstem chinesischem Außenpolitiker Yang,

russischem Außenminister Lawrow, Außenministerin

Kneissl

FRANKREICH Straßburg - 10:00 AA Kurdenmarsch für Freiheit des seit 20 Jahren in

der Türkei inhaftierten PKK-Chefs Öcalan

JAPAN Hiroshima/Tokio * AI Bundeskanzler Kurz in Japan (15.2.-17.2.) mit

WI Wissenschaftsminister Faßmann, Technologieminister

II Hofer

05:45 Treffen mit Gouverneur der Präfektur

Hiroshima

06:30 Besuch des Dokumentationszentrums zum

Atombombenabwurf auf Hiroshima und

Kranzniederlegung

12:00 Konzert der Wiener Philharmoniker anl. 150

Jahre diplomatische Beziehungen Österreich-Japan

(alle Uhrzeiten in MEZ)

NIGERIA Abuja * AA Präsidenten- und Parlamentswahlen in Nigeria

NORDKOREA Pjöngjang - AA Feiern zum Geburtstag des verstorbenen Machthabers

Kim Jong-il

PAKISTAN Islamabad - AA Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman in

Pakistan (16.-17.2.)

SPANIEN Barcelona * AA Großdemonstration von katalanischen Separatisten

(geplant)

Madrid * AA Nach Ausrufung von Neuwahlen in Spanien

SYRIEN/USA/TÜRKEI Damaskus/Washington/Ankara * AA Lage in Syrien

USA Washington * AA Nach Kompromiss im US-Budgetstreit - Präsident

WA Trump will trotz Unterzeichnung des Budgetgesetzes

Notstand für Mauerbau an Grenze zu Mexiko ausrufen

VENEZUELA Caracas * AA Machtkampf in Venezuela zwischen Präsident Maduro

und selbsternanntem Interimspräsidenten Guaidó

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Sonntag, 17. Februar 2019

WIEN - AI Internationale Konferenz Paneuropabewegung

Österreich „Die Zukunft Europas: Die europäische

Identität und die politische Landschaft der EU“

(15.02. - 17.02.) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Haus der Industrie, 3., Schwarzenbergplatz 4) - AI 09:00- Generalversammlung „Joint Citizen‘s Forces

12:00 - Common European Future“

(Haus der Industrie, 3., Schwarzenbergplatz

4)

- AI Symposium „Middle East at historical crossroads

WI 3rd edition - What about work and worker‘s

KI rights?“ (15.02. - 17.02.)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(KPÖ-Veranstaltungssaal, 4., Gußhausstraße 14/3) - AI 10:30 „Work and Workers in Art“ mit u.a. Rabbi

WI Dov Hayun (Vizebürgermeister Haifa), Tali

KI Ben Dor (Fotograf), Osama Zatar (Künstler),

Avivit Ballas Baranes (Künstler)

13:30 Abschlusssitzung

(KPÖ-Veranstaltungssaal, 4., Gußhausstraße

14/3)

- 11:00 AI Podiumsdiskussion Institut für die Wissenschaften

vom Menschen (IWM) „Vorhang oder Schotten dicht?

Was bleibt von 1989?“ mit u.a. Ex-Vizekanzler

Busek (IDM), Hagedorn (IWM), Kerski (Solidarnosc-

Zentrum Danzig), Kiss (ungarische

Schriftstellerin), Plesu (ehem. rumänischer

Außenminister) (kostenpflichtig)

(Europa im Diskurs - Debating Europe)

(Burgtheater, 1., Universitätsring 2)

DEUTSCHLAND München * AA Münchner Sicherheitskonferenz (15.-17.2.) mit u.a.

saudi-arabischem Außenminister al-Jubeir,

iranischem Außenminister Zarif, türkischem

Außenminister Akar

JAPAN Tokio - AI Bundeskanzler Kurz in Japan mit

WI Wissenschaftsminister Faßmann, Technologieminister

II Hofer

(Rückreise)

KOSOVO Prishtina (Pristina) * AA 11. Jahrestag der Verkündung der Unabhängigkeit

des Kosovo von Serbien

NIGERIA Abuja * AA Nach Präsidenten- und Parlamentswahlen in Nigeria

PAKISTAN Islamabad - AA Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman in

Pakistan (16.-17.2.)

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Montag, 18. Februar 2019

WIEN * 10:00 II Präsentation „Eurobarometer für Österreich: Die

AI Stimmung der Österreicher vor den Europawahlen -

Erste Prognosen“ (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35) - 17:00 AI „Hungary: a laboratory of illiberalism and post-

truth“ mit Peter Krekó (Political Capital

Institute Budapest)

(WIIW, 6., Rahlgasse 3) - 18:00 AI Vortrag „Perspektive Europa – Warum sich so viele

Menschen aus Afrika auf den Weg machen.“ von

Gerald Faschingeder (Universität Wien)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Raiffeisenhaus Wien, 20. Stock, 2., Friedrich-

Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1) - 18:30 II Podiumsdiskussion „Umbrüche und Aufbrüche –

KI Epocheprägende Jahre nach dem Ersten Weltkrieg“

AI mit u.a. Alt-Bundespräs. Fischer, Willy-Brandt-

Stiftungsvorstandsvors. Schöler

(Karl-Renner-Institut, Quartier Belvedere,

Hauptbahnhof, 10., Karl-Popper-Straße 8) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel * AA Britischer Brexit-Minister Barclay bei EU-

WA Chefverhandler Barnier - AI EU-Ausschuss des Bundesrats bei EU (18.2.-19.2.)

II * AA Treffen EU-Kommissionschef Juncker mit

Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses Pelosi * 10:00 AA EU-Außenministerrat - 10:00 WA EU-Rat Wettbewerbsfähigkeit (18.-19.2.)

AA (Binnenmarkt und Industrie) ---------------------------------------------------------------------

BELGIEN Brüssel * AA Beginn der Plädoyers im Terrorprozess um den

islamistischen Anschlag auf das Brüsseler Jüdische

Museum 2014

DEUTSCHLAND Dresden * 09:00 AA Beginn des Prozesses gegen frühere AfD-Chefin

Petry wegen Meineides

ISRAEL Jerusalem * AA Ministerpräsidenten der Visegrad-Gruppe (Slowakei,

Polen, Ungarn, Tschechien) in Israel (18.-19.2.)

PAKISTAN Islamabad * AA Treffen von Taliban-Vertretern, der USA und

pakistanischem Premier Imran Khan

VATIKAN Vatikanstadt * 11:30 AA PK vor Kirchengipfel zum Schutz von Kindern vor

CA Missbrauch

II

