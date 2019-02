Ski-WM: Ergebnisse Riesentorlauf Herren 1 - 1. Lauf/Hirscher Zweiter

Aare (APA) - Ergebnisse Riesentorlauf der Herren bei den Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare (SWE) vom Freitag - Stand nach dem 1. Durchgang:

~ 1. Alexis Pinturault (FRA) 1:09,97 2. Marcel Hirscher (AUT) 1:10,07 +0,10 3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:10,15 +0,18 4. Thomas Fanara (FRA) 1:10,39 +0,42 5. Loic Meillard (SUI) 1:10,72 +0,75 6. Zan Kranjec (SLO) 1:10,81 +0,84 7. Alexander Schmid (GER) 1:10,89 +0,92 8. Marco Odermatt (SUI) 1:11,23 +1,26 9. Mathieu Faivre (FRA) 1:11,34 +1,37 10. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:11,35 +1,38 11. Tommy Ford (USA) 1:11,40 +1,43 12. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:11,41 +1,44 13. Ted Ligety (USA) 1:11,55 +1,58 14. Matts Olsson (SWE) 1:11,58 +1,61 15. Rasmus Windingstad (NOR) 1:11,64 +1,67

Weiter: 16. Marco Schwarz (AUT) 1:11,68 +1,71 17. Manuel Feller (AUT) 1:11,79 +1,82 23. Roland Leitinger (AUT) 1:12,73 +2,76 ~ Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Stefan Luitz (GER), Erik Read (CAN), Riccardo Tonetti (ITA), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Gino Caviezel (SUI), Thomas Tumler (SUI)