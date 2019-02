Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Krankenkassen erwarten heuer ein großes Budget-Defizit

Wien - Die österreichischen Krankenkassen erwarten heuer ein Defizit von 85 Millionen Euro. Das heißt, dass die Krankenkassen mehr Geld ausgeben werden als sie einnehmen. Im Jahr 2018 hatten die Krankenkassen noch einen Überschuss von 105 Millionen Euro. Das heißt, sie nahmen viel mehr Geld ein als sie ausgaben. Jetzt aber müssen die Krankenkassen den Ärzten mehr Geld bezahlen. Das ist der wichtigste Grund, warum es heuer ein Defizit geben wird.

Erklärung: Krankenkassen

Die Krankenkassen sind ein Teil von der Sozial-Versicherung. Die Sozial-Versicherung ist in Österreich eine Pflicht-Versicherung. Das heißt, man kann sich nicht aussuchen, ob man versichert sein will oder nicht. Wer Geld verdient, muss in die Sozial-Versicherung einzahlen. Die Krankenkassen bezahlen die Kosten, wenn man krank wird und zum Arzt geht oder ins Spital muss.

Die Krankenkassen erwarten heuer ein sehr großes Budget-Defizit

Wien - Die Krankenkassen in Österreich erwarten heuer ein sehr großes Defizit. Das heißt, sie geben viel mehr Geld aus als sie bekommen. Das war im Jahr 2018 noch anders. Da bekamen die Krankenkassen noch viel mehr Geld als sie ausgaben. Heuer müssen die Krankenkassen aber den Ärzten mehr Geld bezahlen. Deshalb werden sie heuer ein Defizit haben.

Erklärung: Krankenkassen

Die Krankenkassen sind ein Teil von der Sozial-Versicherung. Die Sozial-Versicherung ist in Österreich eine Pflicht-Versicherung. Das heißt, man kann sich nicht aussuchen, ob man versichert sein will oder nicht. Wer Geld verdient, muss für die Sozial-Versicherung zahlen. Die Krankenkassen bezahlen, wenn man krank wird und zum Arzt geht. Sie zahlen auch, wenn man zum Beispiel im Spital operiert wird.

Dreckiges Wasser bedroht das Korallen-Riff vor der Küste von Australien

Cairns - In Australien hat es in den vergangenen Wochen sehr stark geregnet. Dadurch fließt sehr viel Wasser vom Land ins Meer. Das Wasser vom Land ist zum Teil sehr stark verdreckt. Das stark fließende Wasser reißt nämlich Erde, Abfälle und manchmal auch Trümmer von Gebäuden mit sich mit. Das stark verdreckte Wasser bedroht nun das Great Barrier Reef vor der Küste von Australien. Das Great Barrier Reef ist das größte Korallen-Riff der Welt. Es ist mehr als 2.000 Kilometer lang. Sehr viele Fische und andere Meeres-Tiere leben darin. Durch das schmutzige Wasser können viele Tiere sterben.

Schmutziges Wasser bedroht das Meer vor Australien

Cairns - In Australien hat es sehr stark geregnet. Dadurch fließt sehr viel Wasser ins Meer. Das viele Wasser ist sehr schmutzig. Weil es so viel ist, reißt es viel Erde und Müll und Gebäude-Teile mit sich. Das schmutzige Wasser ist eine Gefahr für das große Korallen-Riff vor der Küste von Australien. Das Korallen-Riff ist sehr berühmt und heißt Great Barrier Reef. Es ist 2.000 Kilometer lang. Es ist das größte Korallen-Riff der Welt. Viele Tiere leben darin. Das schmutzige Wasser könnte viele Tiere im Great Barrier Reef töten.

Steiermark und Oberösterreich starteten in die Semesterferien

Linz/Graz - Das Schuljahr ist in Österreich in zwei Hälften geteilt. Zwischen der ersten und der zweiten Hälfte haben die Schüler eine Woche Semesterferien. Am Freitag haben für die Schüler und Lehrer in der Steiermark und in Oberösterreich die Semesterferien begonnen. Die Semesterferien beginnen nämlich nicht in allen Bundesländern von Österreich zur gleichen Zeit. Für die Schüler und Lehrer in allen anderen 7 Bundesländern sind die Semesterferien schon vorbei.

In der Steiermark und in Oberösterreich haben die Ferien begonnen

Linz/Graz - In Österreich ist das Schul-Jahr in zwei Hälften geteilt. Zwischen den beiden Hälften haben Schüler und Lehrer eine Woche frei. Das sind die Semester-Ferien. Am Freitag haben die Semester-Ferien in den Bundesländern Steiermark und Oberösterreich begonnen. Die Semester-Ferien beginnen nicht in allen Bundes-Ländern zur gleichen Zeit. In allen anderen Bundes-Ländern sind die Semester-Ferien schon vorbei.

Rapid Wien und Red Bull Salzburg verloren in der Europa League

Wien - Der Fußball-Klub Rapid Wien hat am Donnerstag in der Europa League gespielt. Rapid verlor in Wien das erste Spiel gegen Inter Mailand aus Italien mit 0:1. Nächste Woche muss Rapid in Mailand gegen Inter Mailand spielen. Rapid muss dort gewinnen, um nicht aus der Europa League auszuscheiden. Am Donnerstag spielte auch Red Bull Salzburg in der Europa League. Salzburg verlor in Belgien gegen Klub Brügge mit 1:2. Das Spiel nächste Woche in Salzburg gegen Klub Brügge muss Red Bull Salzburg gewinnen. Sonst scheidet auch Red Bull Salzburg aus.

Erklärung: Europa League

Die Europa League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Europa League spielen Fußball-Vereine aus Europa gegeneinander. Aus Österreich spielen heuer Rapid Wien und Red Bull Salzburg mit.

Rapid Wien und Red Bull Salzburg haben Fußball-Spiele verloren

Wien - Am Donnerstag hat der Fußball-Verein Rapid Wien in der Europa League gespielt. Das Spiel fand in Wien statt. Rapid spielte gegen den Fußball-Verein Inter Mailand aus Italien. Rapid verlor das Spiel mit 0:1. Nächste Woche muss Rapid in Mailand wieder gegen Inter Mailand spielen. Rapid muss dieses Spiel gewinnen. Sonst scheidet Rapid aus der Europa League aus. Aber das wird sehr schwer werden. Am Donnerstag spielte auch der Verein Red Bull Salzburg in der Europa League. Das Spiel fand in der Stadt Brügge im Land Belgien statt. Salzburg verlor gegen Klub Brügge mit 1:2. Nächste Woche spielt Red Bull Salzburg in Salzburg wieder gegen Klub Brügge. Red Bull Salzburg muss das Spiel gewinnen. Sonst scheidet Red Bull Salzburg aus der Europa League aus.

Erklärung: Europa League

Die Europa League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Europa League spielen Fußball-Klubs aus Europa gegen einander. Aus Österreich spielen heuer Rapid Wien und Red Bull Salzburg mit.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++