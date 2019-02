US-Börsen starten mit Gewinnen

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Freitag kurz nach Handelsbeginn deutlich zugelegt. Unterstützend wirkten dabei klar positive Vorgaben der Börsen aus Europa. Mitentscheidend für die gute Börsenstimmung waren Entspannungssignale im US-Handelsstreit.

US-Finanzminister Steven Mnuchin bestätigte zuletzt auf Twitter nach der jüngsten Verhandlungsrunde in Peking Fortschritte im Handelskonflikt mit China. Allerdings dürften die Gespräche laut dem Weißen Haus über die selbst gesetzte Frist zum 1. März hinaus andauern.

Gegen 16.15 Uhr stieg der Dow Jones Industrial Index um 286,85 Einheiten oder 1,13 Prozent auf 25.726,24 Zähler. Der S&P-500 Index gewann 20,44 Punkte oder 0,74 Prozent auf 2.766,17 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte 21,58 Punkte oder 0,29 Prozent auf 7.448,54 Einheiten zu.

Bei den Konjunkturdaten gab es gemischte Signale: Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im Jänner überraschend gedrosselt. Sie stellten 0,6 Prozent weniger her als im Vormonat, teilte die US-Notenbank am Freitag mit. Besonders stark auf die Produktionsbremse traten die Industriebetriebe. Sie stellten 0,9 Prozent weniger her.

Etwas mehr Grund für Optimismus gab hingegen der ebenfalls heute veröffentlichte Empire-State-Index. Er stieg im Februar auf 8,8 Zähler und damit stärker als erwartet. Der Indikator misst die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York.

Zum Wochenabschluss zogen bei den Sektoren an der Wall Street vor allem die Bank- und Finanzaktien und die Papiere aus der Ölindustrie deutlich an. Goldman, Morgan Stanley und JPMorgan Chase stiegen jeweils über 2 Prozent. Aktien der Ratingagentur Moody‘s stiegen sogar um mehr als 3 Prozent. Bei den Ölwerten legten Chevron, ConocoPhilips und ExxonMobil um jeweils mehr als 1 Prozent.

Nur einen Tag nach dem enttäuschenden Ausblick des ewigen Rivalen Coca-Cola stellt sich auch der Limonaden- und Snackhersteller PepsiCo auf einen Gewinnrückgang ein. Der Getränkekonzern will zudem Produktionsanlagen schließen. An der Technologiebörse Nasdaq ergab das bei der Aktie ein Plus von 2,03 Prozent.

Der Forst- und Landwirtschaftsspezialist John Deere ließ mit Zahlen zum ersten Quartal 2019 aufhorchen. Er senkte zudem die Prognose für den weltweiten Absatz auf den Märkten Bau und Forstwirtschaft und kündigte einen Umbau an, der erst einmal Geld kosten dürfte. Die Aktie tendierte mit minus 0,68 Prozent etwas tiefer.

Das Weihnachtsquartal ist für den Grafikkartenhersteller Nvidia mies verlaufen. Der Gewinn fiel im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 567 Millionen Dollar. Wie bereits Ende Jänner durch Nvidia angekündigt, enttäuschte vor allem das China-Geschäft. Im Frühhandel in New York legte die Aktie am Freitag dennoch um 2,27 Prozent zu.

