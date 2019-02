Skispringen: ÖSV-Team nach erstem Durchgang in Willingen nur Fünfter

Willingen (APA) - Österreichs Skisprung-Herren in der Besetzung Philipp Aschenwald, Daniel Huber, Michael Hayböck und Stefan Kraft liegen am Freitag nach dem ersten Durchgang des Teambewerbs in Willingen nur auf dem fünften Zwischenrang. Auf Leader Polen fehlen dem ÖSV-Team schon 81,4 Punkte. Kamil Stoch und Co. führen vor Japan, Slowenien und Deutschland.