Papst beteiligte sich an Treffen mit Flüchtlingshelfern in Rom

Vatikanstadt (APA) - Papst Franziskus hat am Freitag in Rom die Eröffnungsmesse zu einem dreitägigen Treffen von Flüchtlingshelfern zelebriert. In seiner Predigt bat Franziskus um Solidarität mit den Migranten. „Wir sind aufgerufen, die Angst vor dem Anderen zu überwinden und uns der Begegnung öffnen“, sagte der Pontifex.

Der Papst warnte vor der Gefahr der heutigen Gesellschaft, sich zu verschließen. „Angst ist die Ursache jeder Form von Sklaventum und von Diktatur. Die Angst vor dem Volk steigert die Gewalt der Diktaturen“, sagte der Papst in seiner Predigt. Es sei nicht einfach, die Kultur anderer Menschen zu begreifen, ihre Erfahrungen und Gedanken zu teilen. „So verzichten wir auf die Begegnung mit dem anderen und errichten Schutzbarrieren“, warnte der Papst.

Das von der Stiftung Migrantes der italienischen Caritas und von dem von Jesuiten betriebenen „Centro Astalli“ organisierte Treffen stand unter dem Motto „Liberi dalla paura“ (Frei von Angst). An dem Meeting beteiligten sich Familien, Vertreter von Pfarren und Verbänden, die sich um die Integration der in Italien lebenden Migranten bemühen.