Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis verteidigt jüngsten Gewinne

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Freitag im späten europäischen Handel seine jüngsten Gewinne verteidigt. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 54,45 Dollar und damit um 0,07 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 64,80 Dollar gehandelt.

In der Nacht kletterte der Brent-Preis kurzzeitig auf 65,10 Dollar je Barrel, den höchsten Stand seit fast drei Monaten. Unterstützung lieferte die angekündigten stärkeren Produktionskürzungen Saudi-Arabiens. Außerdem importierte China auch zu Beginn des neuen Jahres große Mengen Rohöl - 5 Prozent mehr als im Vorjahr, schreiben die Experten der Commerzbank. Allerdings benötige China nicht das gesamte importierte Rohöl für den Eigenbedarf, denn die Netto-Exporte von Ölprodukten stiegen im Jänner mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, heiß es weiter.

Begrenzt werden die Preiszuwächse am Rohölmarkt durch die in den letzten Jahren stark gestiegene Förderung der USA und Nachfragesorgen wegen der schwächeren globalen Konjunktur.

Am Freitag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.315,56 Dollar und damit fester gegenüber dem Schlusskurs von Donnerstag von 1.311,97 Dollar.

Liste ausgesuchter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 64,80 64,57 +0,36 WTI 54,45 54,41 +0,07 OPEC-Daily 64,28 62,94 +2,13 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.315,56 1.311,97 +0,27 Silber 15,63 15,61 +0,13 Platin 791,49 786,78 +0,60 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 121,25 121,20 +0,04 Kakao 2.304,00 2.232,00 +3,23 Zucker 347,70 341,80 +1,73 Mais 174,50 175,00 -0,29 Sojabohnen 902,75 903,50 -0,08 Weizen 195,75 199,50 -1,88 ~