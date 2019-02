Skispringen: ÖSV-Team in Willingen nur an sechster Stelle

Willingen (APA) - Österreichs Skisprung-Team hat am Freitag in Willingen bei der WM-Generalprobe für die Titelkämpfe in Seefeld einen Podestplatz klar verpasst. Philipp Aschenwald, Daniel Huber, Michael Hayböck und Stefan Kraft landeten nur auf dem sechsten Rang. Der Sieg ging überlegen an Halbzeit-Leader Polen. Kamil Stoch und Co. siegten mit 79,2 Zählern Vorsprung auf Deutschland. Slowenien wurde Dritter.

Der ÖSV-Equipe fehlten auf Platz drei nur 5,3 Zähler. In Willingen stehen am Wochenende noch zwei Einzelbewerbe auf dem Programm.