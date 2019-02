Warschauer Börse schließt deutlich fester

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Freitag merklich höher geschlossen. Der WIG-30 steigerte sich um 0,87 Prozent auf 2.671,62 Punkte. Der breiter gefasste WIG legte um 0,78 Prozent auf 59.814,26 Zähler zu.

Für einen klar positiven Wochenausklang sorgte auch beim polnische Aktienmarkt eine starke Stimmung an den internationalen Leitbörsen. Fortschritte in den US-chinesischen Handelsgesprächen galten als wichtigstes Kaufargumente für die Wertpapiere.

In einer Branchenbetrachtung in Warschau ging es vor allem für Bankenwerte merklich nach oben. Die Aktionäre der Bank Zachodni konnten sich über ein sattes Plus von 2,9 Prozent freuen. MBank verteuerten sich um 1,9 Prozent. Beim Branchenprimus PKO Bank gab es ein Plus von 1,4 Prozent zu sehen. Bank Pekao konnten 0,9 Prozent an Kurswert zulegen.

~ ISIN PL9999999987 ~ APA469 2019-02-15/17:27