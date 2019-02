Lawinenabgang auf Parkplatz in Tirol - Ein Teilverschütteter

Neustift im Stubaital (APA) - In Neustift im Stubaital in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) ist es am Freitagnachmittag zu einem Lawinenabgang auf einen Parkplatz bei der Talstation der Eisgratbahn gekommen. Dabei wurde eine Person teilverschüttet, blieb aber unverletzt, berichtete die Polizei. Derzeit gebe es keine Hinweise auf weitere verschüttete Personen, hieß es.

Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden von dem Schneebrett erfasst und beschädigt. Im Einsatz standen Polizei, Feuerwehr, Bergrettung Neustift sowie die Pistenrettung.