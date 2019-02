EU-Gesundheitskommissar will Litauens Staatspräsident werden

Vilnius (APA/dpa) - EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis hat seine Kandidatur für das Amt des Staatspräsidenten in seiner Heimat Litauen angekündigt. Dies sei eine der schwierigsten Entscheidungen seines Lebens gewesen, sagte der Sozialdemokrat der Agentur BNS zufolge am Freitag in Vilnius.

„Der Enthusiasmus und die Unterstützung vieler Menschen haben mich dazu ermutigt, darüber nachzudenken, was ich meiner Heimat, ihren Menschen geben kann“, so Andriukaitis. Das EU- und NATO-Land Litauen wählt am 12. Mai per Direktwahl ein neues Staatsoberhaupt. Die amtierende Präsidentin Dalia Grybauskaite kann nach zwei fünfjährigen Amtszeiten nicht erneut antreten.

Für den von den Sozialdemokraten unterstützten Andriukaitis ist es bereits die dritte Kandidatur um das höchste Staatsamt in Litauen. Der 67-jährige war bereits bei den Präsidentenwahlen 1997 und 2002 angetreten. Auch diesmal räumen ihm Experten nur geringe Chancen ein. Auch in Umfragen liegt Andriukaitis nicht auf den vorderen Plätzen.