Lake Placid (New York) (APA) - Ergebnisse des Skeleton-Weltcupbewerbs der Damen in Lake Placid am Freitag: 1. Jelena Nikitina (RUS) und Jacqueline Lölling (GER), beide 1:50,59 - 3. Kendall Wesenberg (USA) +0,51 Sek. Nicht am Start: Janine Flock (AUT/erkrankt).

Weltcupstand nach 6 von 8 Bewerben: 1. Nikitina 1.287 - 2. Lölling 1.244 - 3. Tina Hermann (GER) 1.162. Weiter: 8. Flock 777.