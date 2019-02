Budapester Börse höher, starke internationale Stimmung unterstützt

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Freitag befestigt geschlossen. Der ungarische Leitindex BUX legte um 0,70 Prozent auf 40.179,84 Punkte zu. Das Handelsvolumen belief sich auf 6,7 (zuletzt: 9,2) Mrd. Forint.

Auch der ungarische Aktienmarkt verabschiedete sich dank einer starken Stimmung an den internationalen Leitbörsen mit klaren Zuwächsen ins Wochenende. Fortschritte im Handelsstreit zwischen den zwei weltgrößten Volkswirtschaften China und den USA galten als die Kaufargumente für Aktien. Damit ging in Ungarn eine erfolgreiche Handelswoche mit einem Wochengewinn beim BUX von 1,2 Prozent zu Ende.

Die Kursgewinne gingen in Budapest am Berichtstag quer durch alle Bereiche und die vier Schwergewichte konnten einheitlich zulegen. Das stärkste Plus gab es bei der MTelekom mit einem Zuwachs von 1,5 Prozent zu sehen. Die Pharmaaktie Gedeon Richter steigerte sich um 1,2 Prozent und bei der OTP Bank gab es einen Kursaufschlag von 0,7 Prozent zu sehen. Die MOL-Anteilsscheine gingen mit plus 0,2 Prozent aus dem Handel.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

aktuell zuletzt MTelekom 472 465 MOL 3.288 3.280 OTP Bank 11.400 11.320 Gedeon Richter 5.455 5.390 ~

