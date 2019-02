Ski-WM: Erfolgreichste WM-Teilnehmer aller Zeiten - Hirscher Zweiter

Aare/Wien (APA) - Erfolgreichste Medaillensammler bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften mit mindestens drei Goldmedaillen - Stand nach dem Herren-Riesentorlauf 2019 in Aare (Schweden):

~

HERREN: Gold Silber Bronze Gesamt 1. Toni Sailer (AUT) 7 1 - 8 2. Marcel Hirscher (AUT) 6 4 - 10 * + 3. Jean-Claude Killy (FRA) 6 - - 6 4. Kjetil Andre Aamodt (NOR) 5 4 3 12 5. Aksel Lund Svindal (NOR) 5 2 2 9 6. Gustav Thöni (ITA) 5 2 - 7 7. Ingemar Stenmark (SWE) 5 1 1 7 8. Ted Ligety (USA) 5 - 2 7 * 9. Marc Girardelli (LUX) 4 4 3 11 10. Pirmin Zurbriggen (SUI) 4 4 1 9 11. Emile Allais (FRA) 4 4 - 8 12. Rudolf Rominger (SUI) 4 1 2 7 13. Stein Eriksen (NOR) 4 1 1 6 14. Toni Seelos (AUT) 4 1 - 5 . Bode Miller (USA) 4 1 - 5 16. Lasse Kjus (NOR) 3 8 - 11 17. Benjamin Raich (AUT) 3 6 1 10 + 18. Karl Schranz (AUT) 3 2 1 6 . Hermann Maier (AUT) 3 2 1 6 20. Mario Matt (AUT) 3 1 1 5 + 21. Stephan Eberharter (AUT) 3 1 - 4 . Zeno Colo (ITA) 3 1 - 4 23. Rudi Nierlich (AUT) 3 - - 3

* noch aktiv

+ beinhaltet auch Teammedaillen ~ ( 0213-19)