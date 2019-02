Moskau (APA) - Die Börse in Moskau hat am Freitag klar im Plus geschlossen. Der RTS-Index stieg nach einem fast dreiprozentigen Verlust am Vortag nun um 1,83 Prozent auf 1177,50 Punkte.

Die Anteile der Sberbank of Russia zählten mit einem Plus von 1,8 Prozent zu den Favoriten im Index, die der VTB Bank ebenfalls mit plus 1,55 Prozent