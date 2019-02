Rallye: Finne Suninen führt bei Schweden-Rallye - Ogier schied aus

Torsby (APA/AFP) - Der Finne Teemu Suninen führt das Klassement der Schweden-Rallye im Raum Torsby nach der ersten Etappe am Freitag an. Der Ford-Pilot hat zwei Sekunden Vorsprung auf den Esten Ott Tänak (Toyota) und 17,8 auf den Norweger Andreas Mikkelsen (Hyundai). Weltmeister Sebastien Ogier kam bei der Eis- und Schnee-Rallye auf der sechsten Sonderprüfung an siebenter Stelle liegend von der Strecke ab.

Citroen-Pilot Ogier, der Sieger des Saisonauftakts, der Rallye Monte Carlo, schied für diesen Tag aus, fährt aber mit Strafzeit am Samstag weiter.