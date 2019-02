Skispringen: Alle sieben Österreicher im Willingen-Einzelbewerb dabei

Willingen (APA) - In der im Anschluss an das Teamspringen ausgetragenen Einzel-Qualifikation haben sich am Freitagabend alle sieben Österreicher für die Konkurrenz am Samstag (16.00 Uhr) qualifiziert. Stefan Kraft wurde mit einem 145-m-Satz Dritter hinter Markus Eisenbichler (GER) und dem Polen Piotr Zyla, hatte dabei aber eine Luke weniger Anlauf.

Mit von der Partie am Samstag sind auch Daniel Huber, der als zweitbester ÖSV-Mann Achter wurde, Michael Hayböck (16.), Philipp Aschenwald (18.), Gregor Schlierenzauer (30.), Manuel Fettner (37.) und Jan Hörl (49.).