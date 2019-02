Ski-WM: Ergebnisse Herren-RTL 3 - 2. Lauf/Schwarz Schnellster

Aare (APA) - Ergebnisse Riesentorlauf der Herren bei der Alpinen Ski-WM in Aare (SWE) vom Freitag - 2. Lauf:

~ 1. Marco Schwarz (AUT) 1:09,60 2. Trevor Philp (CAN) 1:09,77 +0,17 3. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:09,97 +0,37 4. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:10,04 +0,44 5. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:10,09 +0,49 6. Rasmus Windingstad (NOR) 1:10,20 +0,60 7. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:10,21 +0,61 8. Ted Ligety (USA) 1:10,23 +0,63 9. Filip Zubcic (CRO) 1:10,35 +0,75 10. Marcel Hirscher (AUT) 1:10,37 +0,77 11. Tommy Ford (USA) 1:10,40 +0,80 . Marco Odermatt (SUI) 1:10,40 +0,80 13. Manuel Feller (AUT) 1:10,42 +0,82 14. Loic Meillard (SUI) 1:10,44 +0,84 15. Zan Kranjec (SLO) 1:10,47 +0,87 ~ Ausgeschieden im 2. Durchgang: Roland Leitinger (AUT), Thomas Fanara (FRA)