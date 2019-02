Lake Placid (New York) (APA) - Ergebnisse der Bob-Weltcuprennen in Lake Placid (USA) am Freitag:

Zweier Damen: 1. Elana Meyers Taylor/Lake Kwaza (USA) 1:54,79 Min. - 2. Christin de Bruin/Kristen Bujnowski (CAN) +0,38 Sek. - 3. Stephanie Schneider/Deborah Levi (GER) 0,48. Keine österreichische Beteiligung.

Weltcup-Gesamtwertung nach 7 von 8 Bewerben: 1. Mariama Jamanka (GER) 1.487 Pkt. - 2. Schneider 1.396 - 3. Anna Köhler (GER) 1.304. Weiter: 10. Katrin Beierl (AUT) 864