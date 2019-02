Hockey: Arminen bei Herren-Champions-Cup im Halbfinale

Wien (APA) - Das Herren-Team der Arminen Wien hat beim Hockey-Champions-Cup in Wien am Freitag vorzeitig das Halbfinale erreicht. Nach einem 3:3 gegen Brüssel und einem 4:3 gegen Minsk liegen die Arminen uneinholbar auf dem zweiten Platz. Letzter Gruppengegner ist am Samstag (12.30) das punktegleich führende Jekaterinburg (je 7).