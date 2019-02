New York (APA) - Die US-Börsen haben am Freitag klar fester geschlossen. Fortschritte im Handelsstreit mit China galten zum Wochenausklang als kurstreibenden Faktoren. Damit ging der jüngste Aufwärtsschub weiter und die Wall Street verbuchte bereits die 8. Gewinnwoche in Folge.

Der Dow Jones Industrial Index stieg um 443,86 Punkte oder 1,74 Prozent auf 25.883,25 Einheiten. Der S&P-500 Index legte um 29,87 Punkte oder 1,09 Prozent auf 2.775,60 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index erhöhte sich um 45,45 Einheiten oder 0,61 Prozent auf 7.472,41 Zähler.

US-Präsident Donald Trump sieht die Gespräche im Handelsstreit mit China auf einem ermutigenden Weg und stellt eine Verlängerung der Frist für eine Einigung in Aussicht. Die Verhandlungen seien kompliziert, liefen aber extrem gut, sagte Trump in Washington.

Die USA seien einem echten Handelsabkommen mit China, das die Wettbewerbsbedingungen für US-Unternehmen verbessere, näher als je zuvor. Zum Abschluss ihrer jüngsten Gesprächsrunde in Peking einigten sich beide Seiten darauf, die Verhandlungen in der nächsten Woche in Washington fortzusetzen. Es seien „wichtige Fortschritte“ erzielt worden, sagte auch Chinas Präsident Xi Jinping nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin.

Zum Wochenabschluss zogen bei den Sektoren an der Wall Street vor allem die Bank- und Finanzaktien deutlich an. Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan Chase stiegen jeweils etwas mehr als drei Prozent.

Nur einen Tag nach dem enttäuschenden Ausblick des ewigen Rivalen Coca-Cola stellt sich auch der Limonaden- und Snackhersteller PepsiCo auf einen Gewinnrückgang ein. Der Getränkekonzern will zudem Produktionsanlagen schließen. An der Technologiebörse Nasdaq ergab das bei der Aktie ein Plus von drei Prozent.

Der Forst- und Landwirtschaftsspezialist John Deere ließ mit Zahlen zum ersten Quartal 2019 aufhorchen. Er senkte zudem die Prognose für den weltweiten Absatz auf den Märkten Bau und Forstwirtschaft und kündigte einen Umbau an, der erst einmal Geld kosten dürfte. Die Aktie tendierte mit minus Prozent tiefer.

Das Weihnachtsquartal ist für den Grafikkartenhersteller Nvidia mies verlaufen. Der Gewinn fiel im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 567 Millionen Dollar. Wie bereits Ende Jänner durch Nvidia angekündigt, enttäuschte vor allem das China-Geschäft. Im Verlauf in New York legte die Aktie am Freitag dennoch um 1,8 Prozent zu.

Apple-Aktien büßten am Dow-Ende 0,2 Prozent ein. Sie litten darunter, dass sich die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Börsenguru Warren Buffett ihren Anteil am iPhone-Konzern im vergangenen Quartal verringert hat.

