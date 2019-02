Basketball: Team USA gewann Duell der Rising Stars der NBA

Charlotte (North Carolina) (APA) - Das Team USA hat am Freitagabend (Ortszeit) zum Auftakt des All-Star-Wochenendes der National Basketball Association (NBA) im Spectrum Center in Charlotte das Match der Rising Stars gegen die Welt-Auswahl um All-Star Ben Simmons mit 161:144 gewonnen. Als wertvollster Spieler („MVP“) der Partie wurde Kyle Kuzma, ehemaliger College-Teamkollege von Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl, ausgezeichnet.

Der 23-jährige Power Forward von den Los Angeles Lakers war mit 35 Punkten Topscorer des Spiels der derzeit besten Jungstars, die im ersten oder zweiten Jahr (Rookies und Sophomores) ihrer NBA-Laufbahn stehen. Am Samstagabend (Sonntag 1.30 MEZ) folgen nun die Skills Challenge, der Three-Point und Slam Dunk Contest, ehe zum krönenden Abschluss in der Nacht auf Montag (ab 2.00 MEZ/live DAZN) das 68. NBA All-Star Game steigt. In diesem trifft die Auswahl von Lakers-Superstar LeBron James auf jene von Griechenlands Ausnahmekönner Giannis Antetokounmpo, der aktuell mit den Milwaukee Bucks die beste Basketball-Liga der Welt anführt.