Lenker kam mit Pkw in NÖ von Straße ab und verletzte sich schwer

Gablitz (APA) - Ein Pkw-Lenker ist am Freitagnachmittag bei Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Das Auto sei in einem Waldstück stehen geblieben, berichtete das Rote Kreuz in einer Aussendung am Freitagabend. Der Fahrer wurde demzufolge nach der Versorgung an Ort und Stelle mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.