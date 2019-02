Ehemaliger Vorarlberger Ärztekammerpräsident Wöß gestorben

Rankweil (APA) - Der langjährige Vorarlberger Ärztekammerpräsident Peter Wöß ist tot. Er starb nach Angaben der Familie bereits vergangenen Dienstag nach einer schweren Erkrankung. Wöß stand rund 25 Jahre lang, von 1986 bis 2011, an der Spitze der Vorarlberger Ärzteschaft.

Wöß hatte 1975 in Innsbruck zum Doktor der gesamten Heilkunde promoviert und ein Jahr später in seiner Heimatgemeinde Rankweil bei Feldkirch als Allgemeinmediziner seine eigene Praxis eröffnet, die er 2016 an seine Tochter übergab und in den Ruhestand trat. Wöß war Träger zahlreicher Auszeichnungen.