42-jähriger Steirer randalierte und bedrohte Kellnerin

Gratwein-Straßengel (APA) - Ein 42-jähriger Steirer ist am Freitagabend in einem Lokal in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) ausgerastet und hat eine Kellnerin bedroht. Er werde eine Waffe holen und sie erschießen, kündigte er an. Die Frau geriet in Panik und verständigte die Polizei. Eine Waffe fanden die Beamten bei dem Mann nicht, allerdings stellte sich heraus, dass er wahrscheinlich unter Drogen stand.

Auch gegenüber den Polizisten war der Betrunkene aggressiv und bedrohte sie mit dem Umbringen. Ein Drogenschnelltest schlug bei THC aus, der Steirer dürfte also Cannabis konsumiert haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt.