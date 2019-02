Vatikan-Kirchenrechtler auf US-Liste von Missbrauchstätern

Paris/Rom (APA) - Im Skandal um sexuellen Missbrauch in der Kirche ist ein weiterer Verdachtsfall aufgetreten: Joseph Punderson (70), leitender Mitarbeiter am höchsten Vatikangericht, steht auf einer Liste seiner früheren Diözese Trenton mit rund 200 „glaubhaft beschuldigten“ Missbrauchstätern aus dem US-Staat New Jersey. Das berichtet der Rom-Korrespondent der französischen Zeitung „La Croix“ (Onlineausgabe, Freitag).

Auf der Liste, die die Diözese Trenton laut Kathpress am Mittwoch veröffentlichte, wird Punderson als „aus dem Dienst entfernt“ gelistet. Über mögliche Sanktionen oder weitere Verwendung ist nichts ausgeführt. Die zur Last gelegten Taten lägen teils Jahrzehnte zurück, hieß es bei der Veröffentlichung am Mittwoch; die meisten Priester auf der Liste seien inzwischen gestorben.

Ende Jänner hatte der österreichische Ordensmann Hermann Geißler (53) seinen Dienst in der Römischen Glaubenskongregation quittiert. Der Rücktritt stand in Zusammenhang mit Anschuldigungen sexueller Belästigung, die Geißler aber zurückweist.

Die Apostolische Signatur, offiziell Oberster Gerichtshof der Apostolischen Signatur, ist das höchste Gericht und höchstes Verwaltungsgericht der römischen Kurie. Präfekt dieses Gerichtshofes ist derzeit Kardinal Dominique Mamberti (66).

Ab Donnerstag findet im Vatikan ein internationaler Gipfel zum Thema Missbrauch statt. Zu dem viertägigen Treffen in Rom hat Papst Franziskus die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen, die Leiter der unierten Ostkirchen sowie zahlreiche männliche und weibliche Ordensobere eingeladen. Teilnehmen werden außerdem die Leiter aller Vatikan-Behörden sowie Missbrauchsopfer aus allen Erdteilen.