Ski Cross: Daniel Traxler bei Weltcup in Feldberg Achter

Feldberg (APA) - Daniel Traxler hat den Ski-Cross-Weltcup am Samstag in Feldberg auf Rang acht abgeschlossen. Als zweitbester Österreicher landete Johannes Rohrweck an der zehnten Stelle. Platz eins ging an den Schweizer Ryan Regez, der seinen ersten Weltcupsieg feierte. Bei den Damen gewann die Schwedin Sandra Nälsund, Andrea Limbacher wurde 14. Am Sonntag (11.30 Uhr, live ORF Sport +) folgt ein zweiter Bewerb.

Ergebnisse vom Ski-Cross-Weltcup am Samstag in Feldberg:

Herren: 1. Ryan Regez (SUI) - 2. Florian Wilmsmann (GER) - 3. Kevin Drury (CAN) - 4. Alex Fiva (SUI). Weiter: 8. Daniel Traxler - 10. Johannes Rohrweck - 14. Robert Winkler - 17. Christoph Wahrstötter - 18. Adam Kappacher - 19. Sandro Siebenhofer - 20. Johannes Aujesky (alle AUT)

Weltcupstand nach 7 von 11 Bewerben: 1. Bastien Midol (FRA) 460 Punkte - 2. Fiva 293 - 3. Jean Frederic Chapuis (FRA) 283. Weiter: 6. Traxler 218 - 10. Rohrweck 183 - 14. Aujesky 159 - 16. Kappacher 127 - 17. Winkler 122 - 25. Siebenhofer 69 - 28. Wahrstötter 59 - 39. Bernhard Graf (AUT) 18

Damen: 1. Sandra Nälsund (SWE) - 2. Lisa Andersson (SWE) - 3. Alizee Baron (FRA) - 4. Marielle Thompson (CAN). Weiter: 14. Andrea Limbacher (AUT)

Weltcupstand nach 7 von 11 Bewerben: 1. Fanny Smith (SUI) 541 - 2. Nälsund 450 - 3. Thompson 450. Weiter: 8. Limbacher 219