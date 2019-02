Ski-WM: Ergebnisse WM-Slalom Damen Aare 1 - Holdener 1.

Aare (APA) - Ergebnisse des Slaloms der Damen bei der Ski-WM in Aare am Samstag:

Stand nach dem 1. Durchgang:

~ 1. Wendy Holdener (SUI) 57,08 2. Anna Swenn-Larsson (SWE) 57,19 +0,11 3. Mikaela Shiffrin (USA) 57,23 +0,15 4. Katharina Liensberger (AUT) 57,35 +0,27 5. Petra Vlhova (SVK) 57,54 +0,46 6. Frida Hansdotter (SWE) 57,64 +0,56 7. Christina Geiger (GER) 58,59 +1,51 8. Laurence St-Germain (CAN) 58,60 +1,52 9. Katharina Huber (AUT) 58,66 +1,58 10. Katharina Truppe (AUT) 58,93 +1,85 11. Erin Mielzynski (CAN) 58,99 +1,91 12. Bernadette Schild (AUT) 59,20 +2,12 13. Roni Remme (CAN) 59,36 +2,28 14. Kristin Lysdahl (NOR) 59,51 +2,43 15. Lena Dürr (GER) 59,83 +2,75 ~ Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Mina Fürst Holtmann (NOR), Irene Curtoni (ITA)