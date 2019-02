Fußball: LASK stürmte mit 6:0 über St. Pölten 2 - Meinungen

Pasching (APA) - Stimmen zum ÖFB-Cup-Viertelfinale LASK - St. Pölten (6:0):

Oliver Glasner (Trainer LASK): „Das war ein klasse Fußball-Mittag - herrliches Wetter, volles Stadion und dazu diese Leistung meiner Mannschaft. Wie wir das gemacht haben, mit viel Spielfreude, hoher Intensität, war großartig. Ich habe viel Positives gesehen, doch wir bleiben weiter demütig. Wir können immer noch etwas besser machen wie zum Beispiel in den ersten 20 Minuten, als wir nicht so in die Tiefe und hinter die Abwehr gekommen sind.“

Ranko Popovic (Trainer St. Pölten): „Das war heute ein Gesicht meiner Mannschaft, das ich so noch nicht gesehen habe. So eine Leistung wie heute habe ich bei uns nicht einmal im Training gesehen. Der LASK hat uns ein Muster gegeben, wie eine Mannschaft ausschaut, die ein Spiel gewinnen will. Wenn wir uns zu lange mit dem Spiel beschäftigen, ist das nicht gut, aber wir müssen natürlich das eine oder andere ansprechen. Es ist peinlich, egal ob man 0:2 oder 0:6 verliert. Ich gratuliere dem LASK zu einer starken Leistung und möchte ihm schon im voraus zum Cupsiegertitel gratulieren, das meine ich ernst. Ich freue mich, dass es neben Salzburg noch eine zweite Mannschaft gibt, die so Fußball spielt. Man merkt, dass diese Mannschaft schon drei Jahre zusammen und eingespielt ist. Wir haben zu wenig gezeigt, das war auch eine Charaktersache.“

Thomas Goiginger (Spieler LASK): „Die ersten 15 Minuten haben wir uns schwergetan, sind dann aber gut reingekommen. Mit dem ersten Tor ist es dann gelaufen. Wir haben uns in der neuen Angriffsformation gut ergänzt.“

Rene Gartler (Spieler St. Pölten): „Bis zum ersten Gegentor war unsere Leistung okay. Wenn man glaubt, von hinten rausspielen zu können mit Ballbesitz, dann ist das gegen den LASK zu naiv, was auch für das Abwehrverhalten gilt.“