Ski alpin: Steckbrief von Slalom-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin

Aare (APA) - Steckbrief von Skirennläuferin Mikaela Shiffrin aus den USA, die am Samstag in Aare zum vierten Mal in Folge WM-Slalom-Gold gewonnen hat:

~ Mikaela SHIFFRIN (USA/23 Jahre): Geboren am 13. März 1995 in Vail (Colorado) Wohnort: Eagle-Vail (Colorado) Größe/Gewicht: 1,70 m/66 kg Familienstand: ledig Ski/Schuhe/Bindung: Atomic Verein: Ski and Snowboard Club Vail Hobbys: Musik, Film, Lesen, Gitarre, Tennis Größte Erfolge: Olympia: Gold Slalom 2014 Sotschi

Gold Riesentorlauf 2018 Pyeongchang

Silber Kombination 2018 Pyeongchang WM (5-1-0): Gold Slalom 2013, 2015, 2017 und 2019

Gold Super-G 2019

Silber Riesentorlauf 2017 Weltcup: 56 Siege (38 Slaloms, 9 Riesentorläufe, 3 Super-G, 1

Kombination, 1 Abfahrt, 2 Parallelslaloms, 2 City Events)

Zweifache Gesamt-Weltcup-Siegerin (2016/17, 2017/18)

Fünffache Gewinnerin des Slalom-Weltcups (2012/13,

2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/2018) Junioren-WM: Bronze Slalom 2011 Besonderheit: Erste alpine Sportlerin bei Damen und Herren überhaupt, die vier Mal in Folge in einer Disziplin WM-Gold geholt hat. ~