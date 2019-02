Ski-WM: Ergebnisse WM-Slalom Damen Aare 3 - 2. Lauf

Aare (APA) - Die Schnellsten im 2. Durchgang:

~ 1. Mikaela Shiffrin (USA) 59,82 2. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:00,44 +0,62 3. Petra Vlhova (SVK) 1:00,54 +0,72 4. Laurence St-Germain (CAN) 1:01,05 +1,23 . Katharina Truppe (AUT) 1:01,05 +1,23 6. Adriana Jelinkova (NED) 1:01,07 +1,25 7. Katharina Liensberger (AUT) 1:01,13 +1,31 8. Katharina Huber (AUT) 1:01,19 +1,37 9. Bernadette Schild (AUT) 1:01,26 +1,44 10. Maren Skjöld (NOR) 1:01,40 +1,58 11. Lena Dürr (GER) 1:01,47 +1,65 12. Erin Mielzynski (CAN) 1:01,60 +1,78 13. Nastasia Noens (FRA) 1:01,62 +1,80 14. Charlotte Guest (GBR) 1:01,63 +1,81 15. Mireia Gutierrez (AND) 1:01,67 +1,85 ~ Ausgeschieden im 2. Durchgang: Lara Della Mea (ITA), Ana Bucik (SLO), Christina Geiger (GER), Kristin Lysdahl (NOR)