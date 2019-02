Wolfsberg (APA) - Der 23-jährige Lucas Miedler sowie die 35-jährige Betina Stummer haben am Samstag in Wolfsberg die Titel bei den österreichischen Tennis-Hallenmeisterschaften geholt. Das Finale zwischen Miedler und dem 19-jährigen Jurij Rodionov sorgte für Spannung: Miedler setzte sich gegen den topgesetzten Rodionov mit 6:3,6:7(4),6:3 durch. Gemeinsam hatten die beiden am Vortag den Doppel-Titel geholt.

Bei den Damen gewann Stummer gegen die 18-jährige Arabella Koller mit 6:4,6:2.