Skispringen: ÖSV-Team in Willingen abgeschlagen - Kraft nur 17.

Willingen (APA) - Österreichs Skispringer haben am Samstag im Weltcup-Einzelbewerb in Willingen im Kampf um Top-Plätze nichts mitzureden. Stefan Kraft landete als bester ÖSV-Mann nur auf dem 17. Zwischenrang. In Führung liegt nach dem ersten Durchgang der Pole Kamil Stoch drei Zähler vor Ryoyu Kobayashi (JPN) und 3,2 vor Karl Geiger (GER).

Daniel Huber (19.), Michael Hayböck (21.) und Philipp Aschenwald (25.) sind in der Entscheidung mit von der Partie. Gleich drei noch um ein WM-Ticket kämpfende Österreicher müssen im Finale zuschauen: Manuel Fettner (132 m) verpasste als 31. um 0,4 Zähler den zweiten Durchgang. Gregor Schlierenzauer verpasste als 42. (124,5) den Sprung in die Punkteränge klar. Ebenso Jan Hörl, der auch noch zu den WM-Kandidaten des ÖSV-Teams für Seefeld zählt. Er wurde wegen eines zu großen Schuhs disqualifiziert.