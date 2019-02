Fußball: Inter Mailand wegen Verletzung ohne Icardi gegen Sampdoria

Mailand (APA) - Inter Mailand tritt auch im Fußball-Meisterschaftsspiel am Sonntag gegen Sampdoria Genua ohne Mauro Icardi an. Der als Kapitän abgesetzte Stürmerstar muss verletzungsbedingt passen. „Er steht wegen einer Entzündung nicht zur Verfügung“, sagte Inter-Coach Luciano Spalletti am Samstag. Ebenso nicht einsatzfähig ist Keita Balde. „Wir müssen noch einige Tage warten, bis er fit ist“, so Spalletti.

Der 25-jährige Icardi war am frühen Mittwochnachmittag von der Kapitänsrolle entbunden worden und in der Folge nicht mit dem Team zum Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League bei Rapid, das am Donnerstag mit 1:0 gewonnen wurde, gereist. Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) in Mailand.