Heizkessel in Kärntner Tischlerei explodiert - keine Verletzten

Finkenstein (APA) - In Finkenstein (Bezirk Villach-Land) ist am Samstag gegen Mittag der Heizkessel einer Tischlerei explodiert. Laut ORF hielt sich der Besitzer in der Wohnung über der Tischlerei auf, er blieb unverletzt. Der örtlichen Feuerwehr zufolge wurden der Heizraum sowie mehrere Fenster und Türen der Werkstatt beschädigt. Der Brand erlosch demnach von selbst, die Feuerwehr belüftete die Räumlichkeiten.