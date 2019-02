Lake Placid (New York) (APA) - Ergebnisse des Skeleton-Weltcupbewerbs der Herren in Lake Placid am Samstag: 1. Alexander Tretjakow (RUS) 1:47,19 Min. - 2. Martins Dukurs (LAT) +0,14 Sek. - 3. Yun Sung-bin (KOR) 0,25. Weiter (nicht für 2. Lauf qualifiziert): 24. Florian Auer (AUT)

Weltcupstand nach 6 von 8 Bewerben: 1. Tretjakow 1.269 Pkt. - 2. Yun 1.245 - 3. Nikita Tregubow (RUS) 1.161. Weiter: 8. Auer 733 - 30. Samuel Maier (AUT) 120