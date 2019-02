Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Willingen I -Geiger gewann, Kraft 11.

Willingen (APA) - Ergebnisse des Weltcup-Skispringens der Herren am Samstag in Willingen:

~ 1. Karl Geiger (GER) 311,1 Punkte (142,0/150,5 m) 2. Kamil Stoch (POL) 307,1 (144,5/144,5) 3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 304,7 (144,5/143,0) 4. Piotr Zyla (POL) 297,9 (142,0/141,5) 5. Dawid Kubacki (POL) 297,0 (144,0/141,5) 6. Richard Freitag (GER) 291,4 (144,0/140,0) 7. Jewgenij Klimow (RUS) 289,2 (138,5/143,0) 8. Killian Peier (SUI) 285,5 (132,5/145,5) 9. Timi Zajc (SLO) 280,3 (140,5/136,0) 10. Johann Andre Forfang (NOR) 280,2 (137,0/139,5) 11. Stefan Kraft (AUT) 273,8 (134,5/139,0) 12. Junshiro Kobayashi (JPN) 273,2 (136,5/140,5) 13. Daiki Ito (JPN) 273,0 (134,5/140,5) 14. Halvor Egner Granerud (NOR) 270,9 (128,0/144,0) 15. Simon Ammann (SUI) 270,8 (138,5/133,5) 16. Philipp Aschenwald (AUT) 268,9 (131,0/145,5) 17. Robert Johansson (NOR) 264,8 (134,0/136,5) 18. Antti Aalto (FIN) 262,4 (136,0/133,5) 19. Andreas Wellinger (GER) 261,3 (134,5/134,0) 20. Peter Prevc (SLO) 261,1 (129,0/139,0) 21. Daniel Huber (AUT) 260,2 (133,5/133,5) 22. Stefan Hula (POL) 260,1 (137,5/129,0) 23. Jernej Damjan (SLO) 258,7 (132,0/131,5) 24. Michael Hayböck (AUT) 257,8 (132,0/136,5) 25. Ziga Jelar (SLO) 257,4 (134,5/135,5) 26. Roman Koudelka (CZE) 255,8 (133,5/135,0) 27. Thomas Aasen Markeng (NOR) 251,0 (132,0/134,0) 28. Anze Semenic (SLO) 244,0 (131,0/129,5) 29. Viktor Polasek (CZE) 240,9 (128,5/133,0) 30. Yukiya Sato (JPN) 236,7 (131,5/124,5) ~ Nicht im Finale (alle AUT): Manuel Fettner (31.), Gregor Schlierenzauer (42.) und Jan Hörl (disqualifiziert)