Skispringen: Weltcup-Wertungen - Kraft weiter Gesamt-Dritter

Wien (APA) - Die Wertungen im Skisprung-Weltcup nach dem Samstag-Bewerb in Willingen:

~ 1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1520 2. Kamil Stoch (POL) 1109 3. Stefan Kraft (AUT) 991 4. Piotr Zyla (POL) 903 5. Dawid Kubacki (POL) 789 6. Robert Johansson (NOR) 691 7. Johann Andre Forfang (NOR) 644 8. Timi Zajc (SLO) 632 9. Stephan Leyhe (GER) 619 10. Karl Geiger (GER) 594 11. Markus Eisenbichler (GER) 581 12. Roman Koudelka (CZE) 461 13. Jewgenij Klimow (RUS) 431 14. Halvor Egner Granerud (NOR) 398 15. Daniel Huber (AUT) 324

Weiter: 27. Michael Hayböck (AUT) 151 29. Manuel Fettner (AUT) 140 32. Philipp Aschenwald (AUT) 125 39. Jan Hörl (AUT) 53 41. Clemens Aigner (AUT) 40 46. Gregor Schlierenzauer (AUT) 23 71. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 3 73. Markus Schiffner (AUT) 2 ~ Nationencup:

~ 1. Polen 4418 2. Deutschland 3958 3. Japan 3182 4. Österreich 3052 5. Norwegen 2530 6. Slowenien 1681 7. Schweiz 1023 8. Tschechien 883 9. Russland 600 10. Slowenien 500 ~