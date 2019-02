Karate: Buchinger und Pokorny kämpfen in Dubai um Rang drei

Dubai (APA) - Alisa Buchinger und Stefan Pokorny haben beim Karate-Premier-League-Turnier in Dubai die Chance auf einen Podestplatz. Die Salzburgerin kämpfte sich am Samstag zum ersten Mal nach achtmonatiger Pause in der Klasse bis 68 Kilogramm ins Halbfinale und unterlag dort der Ägypterin Feryal Abdelaziz mit 1:5. Im Kampf um Platz drei geht es am Sonntag gegen Marina Rakovic aus Montenegro.

Den muss die Ex-Weltmeisterin mit einer gebrochenen Nase bestreiten. Die Verletzung erlitt sie im Viertelfinale. „Davon werde ich mich aber nicht aus dem Konzept bringen lassen“, sagte Buchinger. Ebenfalls im „kleinen Finale“ ist ihr Club-Kollege Pokorny vertreten, der in der Vorschlussrunde der Kategorie bis 67 kg dem Franzosen Steven Dacosta mit 0:3 unterlag. Sein Sonntag-Gegner ist der Iraner Fashtali Mirazei.

Bettina Plank (bis 50 kg) schied im Viertelfinale aus, Luca Rettenbacher (bis 75 kg) im Achtelfinale. Für Lora Ziller (ab 68 kg) kam wie für Kristin Wieninger und Patrick Valet (jeweils Kata) zum Auftakt das Aus.