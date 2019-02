Leichtathletik: Fuchs unterbot über 60 m seine Hallen-Bestzeit

Wien (APA) - Sprinter Markus Fuchs hat sich zwei Wochen vor den Hallen-Europameisterschaften in Glasgow in guter Form präsentiert. Der Niederösterreicher lief am Samstag bei den Hallen-Staatsmeisterschaften in Wien die 60 Meter in 6,65 Sekunden und unterbot seine bisherige Bestleistung um 5/100.

„Ich bin froh, endlich unter 6,70 geblieben zu sein, das bringt mich in eine gute Ausgangsposition für die EM“, sagte Fuchs, der auch über 200 m die schnellste Zeit (21,45) lief. Bei den Frauen verteidigte EM-Starterin Alexandra Toth über 60 m (7,36) ihren Titel erfolgreich, sie blieb trotz mangelnder Konkurrenz nur 3/100 über ihrer Bestleistung.