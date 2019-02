Trauer um Bruno Ganz - „Haben uns vor dieser Nachricht gefürchtet“

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA154 vom 16.02.2019 muss es im 5. Absatz, 1.Satz richtig heißen: Für den früheren Schweizer Bundespräsident Alain Berset (nicht: Für den Schweizer Bundespräsident Alain Berset) --------------------------------------------------------------------- ~ Zürich (APA) - „Seit Monaten haben wir uns vor dieser Nachricht gefürchtet. Bruno Ganz ist tot“, sagte die Salzburger Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler in einer Stellungnahme. Die Theaterwelt habe einen der ganz Großen verloren, auf den Thomas Bernhard und Peter Handke bei ihren Uraufführungen in Salzburg gesetzt haben: „Denn sie wussten, er spielt nicht Bruno Ganz. Er wurde der Doktor und der Prometheus.“

2018 musste Ganz sein Engagement in der „Zauberflöte“ bei den Festspielen im Juli aus gesundheitlichen Gründen absagen. „Sein Tod hinterlässt eine große Leere. Seine einzigartige Kunst, seine Stimme und sein unvergleichliches Lächeln werden mir, werden uns, unendlich fehlen“, sagte deren Intendant, Markus Hinterhäuser, in einer Aussendung.

„Mit dem Tod des Ausnahmeschauspielers Bruno Ganz müssen wir eine beeindruckende Persönlichkeit und eine Leitfigur des internationalen Theaters und Kino verabschieden. Der zurecht mit den höchsten Weihen der Darstellenden Künste ausgezeichnete Träger des Iffland-Rings, Bruno Ganz, der die Berliner Schaubühne wesentlich mitaufgebaut hat, war auch im Kino in der Ausgestaltung seiner Rollen, unter anderem in Wim Wenders‘ ‚Amerikanischer Freund‘ und in ‚Der Himmel über Berlin‘ bis zuletzt wegweisend“, sagte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Ableben des Schweizers

„Wir trauern um den großen Bruno Ganz“, twitterte die Berliner Schaubühne. Dort hatte Ganz in den 1970er-Jahren große Rollen verkörpert. Das Schauspielhaus Zürich schrieb auf seiner Webseite: „Wir trauern um den wundervollen Schauspieler Bruno Ganz.“

Für den früheren Schweizer Bundespräsident Alain Berset verlieren Bühne und Film einen der ganz großen Schweizer Darsteller. „Selbst in den boshaften Rollen schimmert bei Bruno Ganz und seinen Charakteren immer Menschlichkeit durch. Das macht sein Wirken und Werk so bedeutsam, weil es differenziert und dadurch verstörend wirkt“ Er selbst habe Ganz als großartigen Menschen kennengelernt, den der Zusammenhalt der Gesellschaft beschäftigt habe.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach in einer Stellungnahme von einem „Verlust für die deutschsprachige Theater-und Filmwelt“, Bruno Ganz habe „zu den Großen seines Metiers“ gehört. Müller hob auch Ganz‘ politisches Engagement hervor.

Der Leiter der Berliner Filmfestspiele, Dieter Kosslick, hat an eine „wunderbare Zusammenarbeit“ mit Schauspieler Bruno Ganz erinnert. Der kürzlich neu gewählte Präsident der Deutschen Filmakademie, Ulrich Matthes, zeigte sich „bestürzt und sehr traurig über den Tod meines großen, wenn nicht größten Kollegen“.