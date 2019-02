69. Berlinale - Die Preise

Berlin/Wien (APA/dpa) - Die Internationale Jury der 69. Berlinale unter Vorsitz der französischen Schauspielerin Juliette Binoche hat am Samstag die begehrten Bären-Trophäen vergeben. Zuvor kürten zahlreiche unabhängige Jurys ihre Preisträger.

Internationale Jury:

GOLDENER BÄR: „Synonyme“ von Nadav Lapid (Israel)

SILBERNER BÄR, GROSSER PREIS DER JURY: „Gelobt sei Gott“ von Francois Ozon (Frankreich)

SILBERNER BÄR, ALFRED-BAUER-PREIS für einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet: „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt (Deutschland)

SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE REGIE: Angela Schanelec für „Ich war zuhause, aber“ (Deutschland)

SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE DARSTELLERIN: Yong Mei in „So Long, My Son“ (China)

SILBERNER BÄR FÜR DEN BESTEN DARSTELLER: Wang Jingchun in „So Long, My Son“ (China)

SILBERNER BÄR FÜR DAS BESTE DREHBUCH: Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi, Roberto Saviano für „Piranhas“ (Italien)

SILBERNER BÄR FÜR HERAUSRAGENDE KÜNSTLERISCHE LEISTUNG: Rasmus Videbäk, Kamera für „Pferde stehlen“ von Hans Petter Moland (Norwegen)

-------

GLASHÜTTE ORIGINAL DOKUMENTARFILMPREIS: „Talking About Trees“ von Suhaib Gasmelbari (Frankreich)

BESTER ERSTLINGSFILM DER GESELLSCHAFT ZUR WAHRNEHMUNG VON FILM- UND FERNSEHRECHTEN (GWFF): „Oray“ von Mehmet Akif Büyükatalay (Deutschland)

GOLDENER BÄR FÜR DEN BESTEN KURZFILM: „Umbra“ von Florian Fischer, Johannes Krell (Deutschland)

SILBERNER BÄR FÜR DEN BESTEN KURZFILM: „Blue Boy“ von Manuel Abramovich (Argentinien, Deutschland)

AUDI SHORT FILM AWARD: „Rise“ von von Bárbara Wagner und Benjamin de Burca (Brasilien, USA, Kanada)

-------

Preise der unabhängigen Jurys und weitere Auszeichnungen bei der Berlinale (Auswahl):

PREISE DER ÖKUMENISCHEN JURY: „God Exists, Her Name Is Petrunya“ von Teona Strugar Mitevska (Mazedonien), „Erde“ („Earth“) von Nikolaus Geyrhalter (Österreich), „Buoyancy“ von Rodd Rathjen (Australien), „Midnight Traveler“ von Hassan Fazili (USA)

FIPRESCI-PREIS DES INTERNATIONALEN VERBANDES DER FILMKRITIK: „Synonyme“ von Nadav Lapid (Israel), „Dafne“ von Federico Bondi (Italien), „Die Kinder der Toten“ von Kelly Copper und Pavol Liska (Österreich)

NESTY INTERNATIONAL FILMPREIS: „Your Turn“ von Eliza Capai (Brasilien)

PREIS DER GILDE DEUTSCHER FILMKUNSTTHEATER: „God Exists, Her Name Is Petrunya“ von Teona Strugar Mitevska (Mazedonien)

PREISE DER CICAE: „37 Seconds“ Japan von Hikari (Japan), „Nos défaites“ („Our Defeats“) von Jean-Gabriel Périot (Frankreich)

LABEL EUROPA CINEMAS: „Stitches“ von Miroslav Terzi? (Serbien)

TEDDY AWARD: „Brief Story from the Green Planet“ von Santiago Loza (Argentinien)

PANORAMA PUBLIKUMS-PREIS mit radioeins und rbb Fernsehen: „37 Seconds“ von Hikari (Japaners), „Talking About Trees“ von Suhaib Gasmelbari (Frankreich)

PUBLIKUMSPREIS „Berliner Morgenpost“: „Systemprenger“ von Nora Fingscheidt (Deutschland)

PUBLIKUMSPREIS „Tagesspiegel“: „Monsters“ von Marius Olteanu (Rumänien)

GLÄSERNER BÄR FÜR DEN BESTEN FILM GENERATION KPLUS: „Eine Kolonie“, von Geneviève Dulude-De Celles (Kanada)

GLÄSERNER BÄR FÜR DEN BESTEN FILM GENERATION 14PLUS: „Stupid Young Heart“, von Selma Vilhunen (Finnland)