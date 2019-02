Volleyball: Pergerinnen zum ersten Mal im AVL-Halbfinale

Perg (APA) - Die SG Prinz Brunnenbau Volleys aus Perg stehen zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins im Halbfinale der Austrian Volley League der Frauen. In der 18. und letzten Runde des Grunddurchgangs eroberten die „Prinzessinnen“ bei der 2:3-Niederlage im Oberösterreich-Derby in Linz einen Punkt und zogen aufgrund von mehr Siegen als Zweiter des Grunddurchgangs hinter Linz ins Semifinale ein.

Für das punktegleiche Sokol/Post war auch ein 3:1-Erfolg bei VC Tirol zu wenig. Sie müssen den Umweg über das Viertelfinale nehmen und treffen dort erneut auf die Tirolerinnen.