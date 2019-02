Fußgängerin in Dornbirn von Klein-LKW erfasst

Dornbirn (APA) - Erneut ein Zusammenstoß mit einem Lkw: In Dornbirn stieß ein 34-jähriger Lenker eines Klein-Lkws am Samstag eine 70-Jährige Fußgängerin auf einem Schutzweg nieder. Die Frau erlitt eine leichte Hirnblutung sowie mehrere Rippenbrüche und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.

Der Unfall ereignete sich um 10.00 Uhr, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Samstagabend mitteilte. Der Lkw fuhr auf der L190 in Dornbirn-Wallenmahd aus Richtung Hohenems kommend in Fahrtrichtung Dornbirn-Zentrum. Zur selben Zeit überquerte die 70-Jährige den Schutzweg auf Höhe Wallenmahd Nr. 5. und schob dabei ihr Fahrrad neben sich her. Laut Angaben des Fahrzeuglenkers wurde dieser von der Sonne derartig geblendet, dass er die Fußgängerin nicht bemerkt habe. Trotz Vollbremsung konnte er einen frontalen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau stürzte zu Boden und kam erst ca. 16 Meter nach dem Fußgängerübergang zum Liegen.