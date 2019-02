Macron verurteilt antisemitische Beschimpfung eines Philosophen

Paris (APA/dpa) - Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat die antisemitische Beschimpfung des Schriftstellers und Philosophen Alain Finkielkraut verurteilt. Diese Beleidigungen würden nicht toleriert, teilte Macron am Samstagabend via Twitter mit.

Finkielkraut war laut Medienberichten am Rande einer „Gelbwesten“-Demonstration in Paris von Teilnehmern beschimpft worden. Der 69-Jährige gehört auch zu den „Unsterblichen“, die einen Platz in der berühmten Académie française haben. Macron erinnerte daran, dass der in Paris geborene Finkielkraut aus einer polnischen Einwandererfamilie stammt.

Innenminister Christophe Castaner hatte erst zu Wochenbeginn berichtet, dass es in Frankreich 2018 deutlich mehr antisemitische Vorfälle gab als zuvor. Es wurden 541 Fälle bekannt - 74 Prozent mehr als noch 2017. Castaner sprach davon, dass sich der Antisemitismus „wie ein Gift“ ausbreite.

Bei Protesten waren Samstag in ganz Frankreich rund 41.500 Menschen auf die Straße gegangenen, davon 5000 in der Hauptstadt, wie eine Sprecherin des Innenministeriums sagte.