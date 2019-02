US-Minister: Noch keine Entscheidung zu Notwendigkeit von Grenzmauer

Washington (APA/Reuters) - Der amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan hat nach eigenen Worten noch keine Entscheidung dazu getroffen, ob die von US-Präsident Donald Trump geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko nötig ist. Er werde am Sonntag damit beginnen, entsprechende Analysen zu prüfen, sagte Shanahan am Samstag auf dem Rückweg von einer Reise nach Afghanistan, den Nahen Osten und Europa.

Trump hatte am Freitag den Notstand verhängt, um Mittel für den Bau der Mauer zu bekommen. Dem Gesetz nach muss der Verteidigungsminister entscheiden, ob die Mauer aus militärischer Sicht nötig ist, bevor Geld aus dem Verteidigungsetat umgeschichtet werden kann.